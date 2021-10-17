Делом о гибели 18 человек от метилового спирта занялись следователи из отдела по расследованию особо важных дел

Продавцов опасного алкоголя уже задержали. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Расследованием ситуации с гибелью 18 человек, отравившихся некачественным алкоголем, занялась группа следователей из первого отдела по расследованию особо важных дел. Об этом сообщили в Следственном комитете. Также его сотрудники уточнили, кто именно погиб.

- По имеющимся сведениями, среди 18 погибших - 12 мужчин и шесть женщин, возрастом примерно от 25-30 до 78 лет, - комментирует Александр Шульга, старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области.

Все погибшие пили алкогольную жидкость, купленную в Чкаловском районе на одном из рынков. Как оказалось, в ней был метиловый спирт - опасный для жизни яд. Возбуждено уголовное дело по статье «сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Продавцов метилового спирта уже задержали. Им грозит до десяти лет лишения свободы.