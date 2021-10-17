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Происшествия17 октября 2021 8:10

В полиции Свердловской области предупредили о новом способе мошенничества - через мессенджеры

От рук злоумышленников уже пострадал житель Верхней Пышмы
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Житель Верхней Пышмы лишился 840 тысяч рублей.

Житель Верхней Пышмы лишился 840 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники, которые по телефону представляются сотрудниками банка, теперь делают это и через популярные мессенджеры, предупреждают в полиции. От их рук уже, например, пострадал житель Верхней Пышмы. Злоумышленники похитили у него 840 тысяч рублей.

- Мужчине поступил звонок от «сотрудника» службы безопасности банка. В ходе разговора неизвестный уведомил, что ему в мессенджере направлено письмо от банка. В документе указано, что заявитель стал жертвой мошеннических действий, для прекращения операции ему срочно требуется подъехать в отделение банка, расположенного в городе Екатеринбурге, где требуется оформить кредит на сумму 355 000 рублей, - сообщают в ГУ МВД по Свердловской области. - Действуя по инструкции неизвестных, потерпевший оформил кредит и перевел денежные средства на счет, указанный ими. Помимо этого, он оформил кредит и в другом банке, и полученные деньги также перевел на счет неизвестных.

Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что звонки мужчине поступали из Московской области с тех номеров, которые уже использовались для совершения преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».