На Урале нетрезвый водитель во время обгона грузовика устроил смертельное ДТП

ДТП спровоцировал нетрезвый водитель легкового автомобиля. Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

16 октября около 7 часов утра на 181 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» произошло смертельное ДТП с участием иномарки «Фольксваген Поло» и грузовика «МАН».

24-летний водитель иномарки ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени. Во время обгона грузовика с полуприцепом он не выдержал боковой интервал, после чего легковой автомобиль столкнулся к грузовым, иномарку занесло и она вылетела в кювет.

24-летний пассажир легковушки в результате ДТП погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи, водитель «Фольксваген Поло» получил сотрясение головного мозга, 54-летний водитель «Ман» не получил травм.

Оказалось, что водитель иномарки в момент ДТП был нетрезв – прибор показал в его крови 0,667 мг на литр.

Сейчас ведется расследование обстоятельств ДТП, после чего все материалы передадут в Следственный отдел для принятия процессуального решения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.