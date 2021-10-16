В Свердловской области резко выросло число заболевших коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области усложняется каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург и Свердловская область установили новый тревожный рекорд по заболеваемости коронавирусом. За сутки на Среднем Урале зафиксировано 583 новых случая заражения COVID-19. Предыдущий рекорд регион установил буквально накануне – 575 человек за сутки.

Коронавирус активно распространяется по Свердловской области, 16 октября 2021 года только 86 из 583 случаев приходится на Екатеринбург. Остальные случаи подтверждены у жителей Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Сухого Лога и других населенных пунктов региона.

Количество погибших от COVID-19 в Свердловской области напротив несколько снизилось в ежедневной статистике. В первой декаде октября этот показатель доходил почти до 50 человек в сутки, теперь же вторые сутки подряд держится на уровне 38 жертв пандемии. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале по официальным данным по состоянию на 16 октября 2021 года составляет 6 973 человека.

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