В микрорайоне Солнечный зафиксировано превышение оксида углерода

Торфяники тлеют на окраине Екатеринбурга уже неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

На южной окраине Екатеринбурга в микрорайоне Солнечный 16 октября 2021 года зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации оксида углерода в воздухе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Причиной превышения стали торфяники, которые тлеют уже неделю.

По результатам проб у дома №6 по улице Счастливой в воздухе превышено ПДК мелкодисперсной пыли РМ 2,5 в 1,4 раза, РМ 10 в 1,3 раза, оксида углерода в 1,6 раза. Все остальные показатели соответствуют установленным нормам.

Также превышение оксида углерода зафиксировано у дома №21 по улице Родонитовой на Ботанике, где показатель превышает норму в 1,28 раза.

Пожарные продолжают активно тушить торфяники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что несколько районов Екатеринбурга затянуло смогом 11 октября, после чего жители стали жаловаться на запах гари. Часть Екатеринбургской кольцевой автодороги пришлось на время перекрыть из-за сильного задымления. Видимость на участке была практически нулевой.

С 15 октября в микрорайоне Солнечный ввели режим ЧП районного масштаба.

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