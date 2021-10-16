В Нижнем Тагиле простаивает общественный транспорт из-за нехватки водителей

Горожане подолгу ждут транспорт на остановках Фото: Лев ИСТОМИН

В Нижнем Тагиле не хватает водителей, которые работают на общественном городском транспорте. Сейчас часть подвижного состава простаивает из-за того, что с началом пандемии мигранты уехали в Екатеринбург, где более высокие заработки.

В ближайшие месяцы в городе незначительно подрастет стоимость проезда в общественном транспорте, после чего качество обслуживания улучшится, так как заработная водителей вырастет. Об этом сообщает портал TagilCity.ru со ссылкой на главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева.

На будущей неделе городские перевозчики намерены обратиться в Региональную энергетическую комиссию, чтобы обосновать повышение тарифов. Главный аргумент – стоимость проезда в городе не повышалась четыре года. За это время выросли цены на топливо и обслуживание городского транспорта.