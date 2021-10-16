Глава МЧС по Свердловской области прибыл на место тушения торфяников

Сейчас тушение продолжается, за сутки ликвидировано пять очагов торфяных пожаров, продолжают действовать 27 очагов возгораний
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава МЧС по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев прибыл на место горения торфяников на южной окраине Екатеринбурга, чтобы лично проконтролировать ход тушения пожаров.
По данным МЧС, сейчас в микрорайоне Солнечный введен режим ЧС локального характера, который на жизнедеятельность местных жителей не повлияет.
Сейчас тушение продолжается, за сутки ликвидировано пять очагов торфяных пожаров, продолжают действовать 27 очагов возгораний.
В микрорайоне Солнечный введен режим ЧС локального характера, который на жизнедеятельность местных жителей не повлияет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. Проведено наращивание группировки. Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники.
В качестве возможной причины горения торфяников спасатели называют поджог неустановленных лиц.
- Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы, - говорят в пресс-службе регионального МЧС.