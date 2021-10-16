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Происшествия16 октября 2021 9:47

Глава МЧС по Свердловской области прибыл на место тушения торфяников

Виктор Теряев лично контролирует работу огнеборцев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Сейчас тушение продолжается, за сутки ликвидировано пять очагов торфяных пожаров, продолжают действовать 27 очагов возгораний

Сейчас тушение продолжается, за сутки ликвидировано пять очагов торфяных пожаров, продолжают действовать 27 очагов возгораний

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава МЧС по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Теряев прибыл на место горения торфяников на южной окраине Екатеринбурга, чтобы лично проконтролировать ход тушения пожаров.

По данным МЧС, сейчас в микрорайоне Солнечный введен режим ЧС локального характера, который на жизнедеятельность местных жителей не повлияет.

Сейчас тушение продолжается, за сутки ликвидировано пять очагов торфяных пожаров, продолжают действовать 27 очагов возгораний.

В микрорайоне Солнечный введен режим ЧС локального характера, который на жизнедеятельность местных жителей не повлияет

В микрорайоне Солнечный введен режим ЧС локального характера, который на жизнедеятельность местных жителей не повлияет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды. Проведено наращивание группировки. Вчера на место пожара прибыли курсанты Уральского института ГПС МЧС России и специалисты авиалесоохраны, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Всего в тушении принимают участие 156 человек и 44 единицы техники.

В качестве возможной причины горения торфяников спасатели называют поджог неустановленных лиц.

- Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы, - говорят в пресс-службе регионального МЧС.