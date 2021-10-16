В Екатеринбурге сохраняется смог из-за горящих торфяников

Торфяники на окраине Екатеринбурга горят уже неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 16 октября, в Екатеринбурге продолжают тлеть торфяники, из-за чего в разных районах уральской столицы по-прежнему ощущается запах гари.

Торфяники продолжают тлеть на южной окраине Екатеринбурга, из-за чего в микрорайоне Солнечном городские власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

Превышение предельно допустимых норм концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано еще в трех микрорайонах уральской столицы. Кроме Солнечного это – Ботаника, Автовокзал и Краснолесье.

Также местные жители сообщили о пожаре в лесополосе возле поселка Шабровский на южной окраине Екатеринбурга.

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