Где сделать прививку от коронавируса и гриппа в Екатеринбурге 16 и 17 октября

На прививку лучше записаться заранее Фото: Данил СВЕЧКОВ

В эти выходные, 16 и 17 октября 2021 года, в Екатеринбурге можно сделать прививку от коронавируса и гриппа в поликлиниках и торговых центрах города.

Медики ставят первый компонент «Спутник V» и «Спутник Лайт». От гриппа горожанам предлагают поставить вакцину «Флю-М».

График работы пунктов вакцинации в субботу, 16 октября 2021

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 12 до 20 часов

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133, с 12 до 18 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41, с 10 до 14 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46, с 10 до 15 часов

ТЦ «Белка», проспект Космонавтов, 86, с 10 до 13 часов.

Медицинские учреждения:

ЦГБ №1, Декабристов, 15, с 9 до 15 часов

ЦГБ №2, Московская, 2, с 9 до 15 часов

Поликлиника от ЦГБ №2, Посадская, 37, с 8 до 14 часов

ЦГБ №3, улица братьев Быковых, 16, с 9 до 15 часов

ЦГБ №6, переулок Саперов, 3, с 9 до 14 часов

ЦГБ №7, поликлиника №1, улица Вилонова, 33, кабинет 216, с 9 до 14 часов

Поликлиника №3 от ЦГБ №7, улица Сыромолотова, 19, кабинет 217, с 9 до 14 часов

ГКБ №14, переулок Суворовский, 5в, кабинет 420, с 9 до 15 часов

ЦГБ №20, улица Космодемьянской, 42, кабинет 316, с 9 до 15 часов

Поликлиника от ЦГБ №20, переулок Короткий, 2, с 9 до 15 часов

ЦГБ №23, улица Старых Большевиков, 9, кабинет 220, с 9 до 15 часов

ЦГБ №24, переулок Рижский, 16, с 9 до 15 часов

Поликлиника от ЦГБ №24, улица Шварца, 14г, кабинет 508, с 9 до 15 часов

Новая больница, улица Заводская, 29, кабинет 119, с 8 до 14 часов.

График работы пунктов вакцинации в воскресенье, 17 октября 2021

ТЦ «Мега», улица Металлургов, 87, с 12 до 20 часов

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133, с 12 до 18 часов

ЦГБ №1, Декабристов, 15, с 9 до 15 часов

ЦГБ №2, Московская, 2, с 9 до 15 часов

ЦГБ №3, улица братьев Быковых, 16, с 9 до 15 часов

ЦГБ №6, переулок Саперов, 3, с 9 до 14 часов

ЦГБ №7, поликлиника №1, улица Вилонова, 33, кабинет 216, с 9 до 14 часов

Поликлиника №3 от ЦГБ №7, улица Сыромолотова, 19, кабинет 217, с 9 до 14 часов

ГКБ №14, переулок Суворовский, 5в, кабинет 420, с 9 до 15 часов

ЦГБ №20, улица Космодемьянской, 42, кабинет 316, с 9 до 15 часов

ЦГБ №23, улица Старых Большевиков, 9, кабинет 220, с 9 до 15 часов

ЦГБ №24, переулок Рижский, 16, с 9 до 15 часов

Новая больница, улица Заводская, 29, кабинет 101, с 8 до 14 часов.