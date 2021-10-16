В интернете блокируют объявления с предложением купить браслет для прохода на «Ночь музыки»

Фестиваль пройдет 22 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе на сервисах частных объявлений появились предложения приобрести специальный браслет за 500 рублей. Это нехитрое устройство дает возможность пройти на площадки музыкального фестиваля «Ночь музыки» без QR-кода.

- Этот браслет является вашим ВИП билетом, с которым вы можете миновать очереди из людей, предъявляющих qr-коды/сертификаты и личные документы для входа на площадку, - говорится в объявлении.

Объявления стали блокировать через несколько часов после их появления. Фото: сайт "Авито"

Через несколько часов после создания объявлений их начали блокировать. Сейчас приобрести такой браслет через сайт «Авито» уже нельзя.

Напомним, что фестиваль Ural Music Night в 2021 году традиционно пройдет в Екатеринбурге, на этот раз 22 октября. Хедлайнерами музыкального фестиваля станут IOWA, ЛСП и группа «Мираж».

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