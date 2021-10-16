В Березовском сгорела пилорама

Огонь распространился на площади в несколько сотен "квадратов". Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В пятницу, 15 октября, около 21 часа в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском на пульт дежурного поступило тревожное сообщение о сильном пожаре на частной пилораме по улице Уральская.

Огнеборцы прибыли на место ЧП уже через 10 минут. За это время пламя успело распространиться на крышу здания. Спасатели оперативно эвакуировали из помещения четыре баллона с газом.

С огнем боролись несколько часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Тушение затянулось из-за того, что рядом не было источников воды, которую пришлось подвозить. В 23:04 спасатели локализовали пожар на площади в 250 квадратных метров, а потушили его только ночью.

- В тушении задействованы 9 единицы пожарной техники и 26 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Информации о пострадавших не поступало, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.