В уральской деревне пропал 41-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В уральской деревне Мосина, которая находится в Каменском городском округе, пропал 41-летний мужчина. Последний раз Зубайдулло Довлатова видели 25 сентября, в тот день он вышел из дома, и с тех пор нет никакой информации о том, где он может находиться. Его поисками занимается отряд добровольцев «ЛизаАлерт»

- Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные с залысиной, черные глаза, - сообщают волонтеры.

Известно, что в момент исчезновения мужчина был одет в черную футболку и синие джинсы.

Если вы знаете, где может находиться Зубайдулло Довлатов, сообщите на номер горячей линии «ЛизаАлерт»: 88007005452 либо вы можете обратиться по единому телефону вызова экстренных служб «112».