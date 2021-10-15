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Спорт15 октября 2021 19:45

«Автомобилист» в овертайме переиграл уфимский «Салават Юлаев»

Встреча завершилась со счетом 4:3
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции

«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене переиграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась со счетом 4:3, победитель матча определился только в овертайме.

Гости площадки первыми открыли счет, уже на пятой минуте Андрей Зубарев огорчил нашего голкипера Владимира Галкина. Отыграться удалось только в начале второй двадцатиминутки, на 28 минуте счет сравнял Алексей Макеев. Под конец третьего периода уфимцы попытались перехватить инициативу, к 49 минуте на табло горело 1:3 усилиями Степана Санникова и Маркуса Гарнлунда.

Однако позже Станислав Бочаров реализовал большинство, а Стефан да Коста перевел игру в дополнительное время, где и записал на свой счет победный дубль.

«Автомобилист» продолжает удерживать пятую строчку восточной конференции. В активе команды 22 очка в 19 играх.