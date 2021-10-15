В Новоуральске полицейские нашли у молодого человека коноплю после жалобы соседей

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Новоуральске полицейские 30-летнего местного жителя, который хранил в своей квартире листья конопли. В дежурную часть обратились соседи молодого человека, которые почувствовали резкий запах уксуса в подъезде и заподозрили его в изготовлении запрещенных веществ. Прибыв на место, сыщики изъяли из жилища 25,67 грамма растений, что является крупным размером.

- Подозреваемым оказался мужчина, имеющий постоянное место работы, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за грабежи, мошенничество и кражу. Последний раз привлекался в 2017 году, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы, до суда его отпустили под подписку о невыезде.