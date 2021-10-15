В Туринске будут судить мужчину, убившего своего товарища во время застолья

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Туринске будут судить 66-летнего местного жителя, который, будучи нетрезвым, задушил своего приятеля во время алкогольного застолья. Его обвиняют по статье «Убийство». Все случилось 15 февраля этого года, мужчины находились в одном из домов в селе Слободо-Туринского района и пили спиртные напитки.

- Обвиняемый вступил в конфликт с 67-летним товарищем, на почве ссоры он причинил своему оппоненту несколько ударов руками и режущим предметом, используемым в качестве орудия. Кроме того, продолжая выполнять действия, направленные на убийство потерпевшего, обвиняемый задушил его, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Во время расследования уголовного дела допрошено около 20 свидетелей, осуществлены допросы обвиняемого, осмотры места происшествия и предметов. Собрано достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд на рассмотрение. Уральцу грозит до 15 лет колонии.