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Общество15 октября 2021 18:06

В Свердловской области стартовала всероссийская перепись населения

Мероприятие будет проходить в течение месяца и завершится 14 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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К работе переписчиками приступили более девяти тысяч человек

К работе переписчиками приступили более девяти тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовала всероссийская перепись населения, которая будет проходить в течение месяца и завершится 14 ноября. Участие в мероприятии предполагает как очный, так и дистанционный формат. Кстати, в этот раз перепись проводят впервые без бумажных опросных листов, все действия осуществляются в электронном виде.

- К работе переписчиками приступили более девяти тысяч человек. Заполнение анкеты займет не более 20 минут. В ней содержатся вопросы, в том числе, о поле, возрасте, профессиональной занятости, владении иностранными языками, семье, источниках дохода, - уточнили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Кстати, сами переписчики не будут требовать указать паспортные данные и принадлежность жилища, а также не должны брать с граждан денег за участие в мероприятии.

Заполнение анкеты займет не более 20 минут

Заполнение анкеты займет не более 20 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ