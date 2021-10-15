К работе переписчиками приступили более девяти тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области стартовала всероссийская перепись населения, которая будет проходить в течение месяца и завершится 14 ноября. Участие в мероприятии предполагает как очный, так и дистанционный формат. Кстати, в этот раз перепись проводят впервые без бумажных опросных листов, все действия осуществляются в электронном виде.

- К работе переписчиками приступили более девяти тысяч человек. Заполнение анкеты займет не более 20 минут. В ней содержатся вопросы, в том числе, о поле, возрасте, профессиональной занятости, владении иностранными языками, семье, источниках дохода, - уточнили в департаменте информационной политики по Свердловской области.

Кстати, сами переписчики не будут требовать указать паспортные данные и принадлежность жилища, а также не должны брать с граждан денег за участие в мероприятии.