В Нижнем Тагиле 33-летний мужчина грабил пенсионеров под видом соцработника

Выйти на след преступника удалось только в сентябре этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле поймали 33-летнего уроженца Екатеринбурга, который грабил пожилых людей под видом социального работника. Полицейские установили, что одно из преступлений он совершил летом 2020 года, тогда он пришел в квартиру, где жила 92-летняя пенсионерка, злоумышленник начал расспрашивать у нее, положены ли ей льготные выплаты.

- После чего злоумышленник брызнул в лицо женщины из газового баллончика, от чего та потеряла ориентацию. Он забежал в комнату, где лежала пенсионерка и схватил стоявшую у ее постели сумку. В ней она хранила свои сбережения, ущерб составил 72 тысячи рублей, - отметили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Через полгода его жертвой стала 85-летняя женщина, у которой он похитил 12 тысяч рублей. А больше всего денег после его визита потерял 92-летний дедушка, у которого он забрал 160 тысяч в феврале этого года.

Выйти на след преступника удалось только в сентябре этого года. Кроме того, установлено, на каком авто он передвигался, Volkswagen принадлежит 40-летнему мужчине, но свою причастность он отрицает.