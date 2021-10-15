В Талице чиновник заплатит штраф за то, что потерял обращение жителя

Рассмотреть обращение жителя и ответить на него должны были в течение 30 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальника отдела ЖКХ и энергосбережения администрации Талицкого городского округа заплатит пять тысяч рублей штрафа за то, то потерял обращение гражданина и не ответил на него. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 3 июня 2021 года заявитель обратился в указанный орган по вопросу прокладки нового водопровода, от которого подается вода в его дом, - говорится в сообщении.

Рассмотреть обращение жителя и ответить на него должны были в течение 30 дней. Однако чиновник этого не сделал, так как заявку потеряли. Ответ гражданину дали только после вмешательства прокуратуры.

На начальника отдела ЖКХ и энергосбережения завели дело по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ порядка рассмотрения обращений граждан должностным лицом органа местного самоуправления). Постановление еще не вступило в силу.

В августе 2021 года в Каменске-Уральском директора МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом» оштрафовали за то, что ведомство не ответило на обращение местного жителя. Он также должен был заплатить пять тысяч рублей.

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