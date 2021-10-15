В Екатеринбурге студенты УрФУ выбирают названия улиц для Новокольцовского района

Кроме того, некоторые топонимы хотят назвать в честь выдающихся профессоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студенты Уральского Федерального университета проводят конкурс на лучшие названия улиц в Новокольцовском микрорайоне, где к студенческим играм построят новый кампус для иногородних обучающихся, 80 человек прислали порядка 300 вариантов.

- Среди вариантов есть как стебные, типа улица Жертв теплофака или Гуманитарный тупик, так и те, что связаны со студенческой жизнью: улицы Зачетная, Дипломная, Выпускников, Наставников, Студенческих отрядов, Программистов, - рассказывают в пресс-службе УрФУ.

Кроме того, некоторые топонимы хотят назвать в честь выдающихся профессоров и руководителей в сфере образования, которые работали в университете, например, улица Профессора Заостровского, Профессора Суетина и других.

По итогам конкурса предусмотрена просветительская кампания, подчеркивают на истфаке: она будет включать в себя публичные лекции, выступления, мероприятия совместно с Музеем истории Екатеринбурга.