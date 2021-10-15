Уральские врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли с помощью ее жира

Для реконструкции груди медики использовали кожу и подкожно-жировую клетчатку с живота. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В свердловской области врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли при помощи методики DIEP-лоскут. Молочную железу воссоздали с помощью жира женщины, сообщает департамент информационной политики региона.

- Опухоль пришлось удалить вместе с грудью, реконструкцию отложили в связи с предстоящей лучевой терапией, которую назначили из-за риска развития рецидива. После завершения полного курса лечения и восстановительного периода, учитывая анатомические особенности пациентки, было принято решение провести восстановительную операцию, - рассказала заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.

Операцию проводила команда врачей из трех свердловских клиник на протяжении шести часов. В ней были семь медиков. Для реконструкции груди медики использовали кожу и подкожно-жировую клетчатку с живота. Врачи подчеркивают, что организм человека лучше переносит трансплантацию собственных тканей.

Медики взяли мягкие ткани с живота пациентки с донорскими сосудами на микросусудистой ножке. Затем их переместили лоскут в область грудной клетки и под микроскопом сшили сосуды с артерией и веной. Лоскут стал кровоснабжаться, и организм воспринял его как собственную грудь. Пациентка уже вернулась к семье.

- В ходе операции восстановили грудь и уменьшили талию – такого плоского живота у меня не было со школьных времен, - поделилась женщина.

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