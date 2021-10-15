Уральские врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли с помощью ее жира

Для реконструкции груди медики использовали кожу и подкожно-жировую клетчатку с живота. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В свердловской области врачи восстановили пациентке грудь после удаления опухоли при помощи методики DIEP-лоскут. Молочную железу воссоздали с помощью жира женщины, сообщает департамент информационной политики региона.
- Опухоль пришлось удалить вместе с грудью, реконструкцию отложили в связи с предстоящей лучевой терапией, которую назначили из-за риска развития рецидива. После завершения полного курса лечения и восстановительного периода, учитывая анатомические особенности пациентки, было принято решение провести восстановительную операцию, - рассказала заведующая первым онкологическим отделением Свердловского онкодиспансера Маргарита Магдалянова.
Операцию проводила команда врачей из трех свердловских клиник на протяжении шести часов. В ней были семь медиков. Для реконструкции груди медики использовали кожу и подкожно-жировую клетчатку с живота. Врачи подчеркивают, что организм человека лучше переносит трансплантацию собственных тканей.
Медики взяли мягкие ткани с живота пациентки с донорскими сосудами на микросусудистой ножке. Затем их переместили лоскут в область грудной клетки и под микроскопом сшили сосуды с артерией и веной. Лоскут стал кровоснабжаться, и организм воспринял его как собственную грудь. Пациентка уже вернулась к семье.
- В ходе операции восстановили грудь и уменьшили талию – такого плоского живота у меня не было со школьных времен, - поделилась женщина.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка