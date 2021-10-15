У девушки не было сотового телефона. Фото: «ЛизаАлерт»

Стали известны новые подробности исчезновения 17-летней девушки из поселка Шаля. Как сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, Камилу Атаджанову объявили в федеральный розыск, в связи с тем что имеются основания полагать, что она могла покинуть Свердловскую область. По его данным, она могла уехать из региона вместе со своим молодым человеком.

- Сотрудники полиции из подразделения уголовного розыска, чтобы разобраться в сути этой крайне запутанной и загадочной истории, применяли в своей работе детектор лжи. На полиграфе сыщики проверили показания трех близких родственников девочки и двух подруг. По одной из отрабатываемых представителями МВД версий школьница заранее и весьма тщательно продумала свой план ухода из семьи. Возможно, она уехала на машине со своим знакомым парнем, с которым она достаточно долго поддерживает отношения. Поисковые мероприятия несовершеннолетней продолжаются, - сообщил «Комсомольской правде» пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых.

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