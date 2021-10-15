«Россети Урал» - «Екатеринбург» обеспечили электроснабжением отель Hyatt Place

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью «Россети Урал» - «Екатеринбург». Источник фото www.hyatt.com/ru

Для технологического присоединения объекта специалисты провели подготовительные работы по монтажу кабельных линий (КЛ) для установки новой трансформаторной подстанции (ТП) заявителя, выполнили реконструкцию ТП, находящейся на балансе электросетевой компании и построили 4 КЛ 10 кВ от места врезки до новой абонентской ТП. Также сотрудники осуществили замену трансформатора тока в ячейке на подстанции 110 кВ «Западная», силовых трансформаторов в распределительном пункте и ТП энергокомпании.

По итогам реализованных этапов подключения «Россети Урал» - «Екатеринбург» (бренд АО «ЕЭСК») выдали первому в России отелю под брендом Hyatt Place 642 кВт мощности. Гостиница с 4 звездами имеет 146 номеров и является более демократичным, но не уступающим в комфорте, преемником пятизвездочного Hyatt Regency.

Уральские энергетики активно участвуют в развитии туристической инфраструктуры столицы Урала, выполняя технологическое присоединение значимых для гостей Екатеринбурга объектов и способствуя созданию новых маршрутов. Напомним, что ранее компания осуществила присоединение к сетям трамвайной ветки «Екатеринбург - Верхняя Пышма», которая увеличит транспортную доступность между областным центром и городом-спутником.