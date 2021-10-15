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Происшествия15 октября 2021 14:29

Жителю Нижнего Тагила грозит до четырех лет тюрьмы за кражу пива

Сумма ущерба составила 400 рублей
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Подозреваемого арестовали на 10 суток

Подозреваемого арестовали на 10 суток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция задержала 27-летнего жителя Нижнего Тагила, которого подозревают в краже упаковки пива. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает TagilCity.ru.

К стражам порядка обратилась администратор магазина. Она заметила, как мужчина зашел в торговую точку в сопровождении двух молодых людей. Он взял упаковку, в которой было шесть бутылок пива, и вышел из магазина. Мужчина не оплатил покупку. Ущерб составил чуть больше 400 рублей.

Администратор пыталась остановить злоумышленника, но он со своими знакомыми сел в машину «ВАЗ 2111» и уехал. Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения магазина и близлежащей территории. Стражи порядка составили ориентировку на мужчину и его машину.

Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение, что водитель этой машины ведет себя неадекватно на дороге и может быть пьян. Экипаж ДПС заметил автомобиль в микрорайоне Красный Камень.

Подозреваемого задержали, он был за рулем. В салоне были еще двое молодых людей. При осмотре машины полицейские нашли украденное пиво. Также было установлено, что мужчина был пьян и никогда не получал прав.

Задержанный уже привлекался раньше к административной ответственности за вождение без прав. Машину отвезли на специализированную стоянку. Злоумышленника арестовали на 10 суток. Кроме того, полиция завела дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Расследование продолжается.

Жителю Нижнего Тагила грозит до четырех лет тюрьмы за кражу пива
Видео: МУ МВД России "Нижнетагильское"

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