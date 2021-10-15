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Экономика15 октября 2021 13:31

В Нижнем Тагиле подорожало вторичное жилье

Рост стоимости квадратного метра составил 8,1%
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Цены на жилье в Нижнем Тагиле продолжают расти

Цены на жилье в Нижнем Тагиле продолжают расти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле дорожает жилье на вторичном рынке. С начала 2021 года рост стоимости одного квадратного метра составил 8,1% и достиг средней отметки в 39 тысяч рублей. Об этом пишет портал TagilCity.ru со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Исходя из стоимости одного «квадрата» в 38 886 рублей, средняя цена на квартиру на вторичном рынке Нижнего Тагила сейчас составляет больше двух миллионов рублей. В начале годы квартиры стоили на 7,9% ниже нынешней цены.

Отметим, что цены на жилье в разных районах Нижнего Тагила существенно различаются.