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Общество15 октября 2021 13:20

ЕВРАЗ направил более 3 млн рублей на реализацию социальных проектов в Качканаре

При поддержке ЕВРАЗа в сентябре реализовано несколько социальных проектов
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Фото галереи Егора Драничникова

Фото галереи Егора Драничникова

При поддержке ЕВРАЗа в сентябре в Качканаре реализовано несколько социальных проектов: создана художественная галерея под открытым небом, оборудован новый актовый зал в коррекционной школе, обновлена студия виртуальных игр в поселке Валериановск. Также продолжились реабилитационные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Известный граффитист Висмут Тляшев создал картины Уральской природы и животного мира на подпорной бетонной стене длиной 260 метров на центральной улице Качканара. В галерее под открытым небом – шесть тематических секторов, связанных с флорой и фауной природы Урала. Для нанесения изображения были закуплены морозостойкие аэрозольные нитросинтетические краски с высокой покрывающей способностью. Использование качественных материалов гарантирует сохранность пейзажа в исходном виде.

«Современный облик Качканара, креативные решения в архитектуре играют важную роль в формировании комфортной городской среды. С каждым новом арт-объектом Качканар становится красивее и привлекательнее, – отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн. – Художественная галерея под открытым небом в стиле граффити – это действительно уникальный подарок к 65-летию города».

Также при поддержке компании в коррекционной школе Качканара обновлен актовый зал. Закуплены проектор, настенный экран, световые сканеры, радиосистемы и микрофоны со стойками, установлен современный карниз с электроуправлением, новая мебель, жалюзи и шторы для окон, проведен косметический ремонт помещения.

Фото предоставлено коррекционной школой.

Фото предоставлено коррекционной школой.

Благотворительные средства ЕВРАЗа направлены на приобретение нового оборудования для студии виртуальных игр во Дворце культуры «Горняк» поселка Валериановск и на реализацию реабилитационных направлений проекта «ЕВРАЗ-детям» для детей с ограниченными возможностями здоровья: арт-терапия, фототерапия, мульт-терапия.