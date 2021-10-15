ЕВРАЗ направил более 3 млн рублей на реализацию социальных проектов в Качканаре

Фото галереи Егора Драничникова

При поддержке ЕВРАЗа в сентябре в Качканаре реализовано несколько социальных проектов: создана художественная галерея под открытым небом, оборудован новый актовый зал в коррекционной школе, обновлена студия виртуальных игр в поселке Валериановск. Также продолжились реабилитационные занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Известный граффитист Висмут Тляшев создал картины Уральской природы и животного мира на подпорной бетонной стене длиной 260 метров на центральной улице Качканара. В галерее под открытым небом – шесть тематических секторов, связанных с флорой и фауной природы Урала. Для нанесения изображения были закуплены морозостойкие аэрозольные нитросинтетические краски с высокой покрывающей способностью. Использование качественных материалов гарантирует сохранность пейзажа в исходном виде.

«Современный облик Качканара, креативные решения в архитектуре играют важную роль в формировании комфортной городской среды. С каждым новом арт-объектом Качканар становится красивее и привлекательнее, – отметила директор благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн. – Художественная галерея под открытым небом в стиле граффити – это действительно уникальный подарок к 65-летию города».

Также при поддержке компании в коррекционной школе Качканара обновлен актовый зал. Закуплены проектор, настенный экран, световые сканеры, радиосистемы и микрофоны со стойками, установлен современный карниз с электроуправлением, новая мебель, жалюзи и шторы для окон, проведен косметический ремонт помещения.

Фото предоставлено коррекционной школой.

Благотворительные средства ЕВРАЗа направлены на приобретение нового оборудования для студии виртуальных игр во Дворце культуры «Горняк» поселка Валериановск и на реализацию реабилитационных направлений проекта «ЕВРАЗ-детям» для детей с ограниченными возможностями здоровья: арт-терапия, фототерапия, мульт-терапия.