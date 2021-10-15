Уральские ученые назвали причины нашествия комаров осенью в Екатеринбурге

На насекомых пожаловались горожане, проживающие на улицах Металлургов, Викулова и Крауля Фото: Евгения ГУСЕВА

Комары размножаются в подвалах домов, а потом отправляются на поиски пищи через вентиляцию. Именно так комары могли попасть в квартиры жителей Екатеринбурга, которые пожаловались на их нашествие. Об этом «КП Екатеринбург» рассказала научный сотрудник Лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных Института экологии растений и животных УрО РАН Галина Замшина.

- Развитие личинки комара тесно связано с водой. Соответственно, этих кровососущих можно встретить там, где есть ее источник в течении 7-20 дней. Именно столько времени необходимо на развитие от яйца до взрослого насекомого, - объяснила ученый.

Замшина добавила, что подвалы с текущими трубами и включенным отоплением идеально подходят для личинок комара. По ее словам, когда насекомое становиться взрослым, оно уже отправляется через вентиляцию искать пищу. Чаще всего комары оказываются в подъездах или на улице, если там тепло.

- От их назойливого внимания стандартно помогут сетки на окнах и вентиляции, а также фумигаторы, - рассказала ученый.

Ранее жители Екатеринбурга сообщили о нашествии комаров. На насекомых в квартирах пожаловались горожане, которые живут на улицах Металлургов, Викулова и Крауля.

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