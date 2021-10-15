Полиция ищет неизвестных, которые взорвали банкомат в Екатеринбурге

Злоумышленники украли из банкомата деньги
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полиция разыскивает неизвестных, которые взорвали в екатеринбургском поселке Садовый банкомат и забрали из него деньги. Это произошло в ночь с 14 на 15 октября, сообщает портал E1.RU.
Злоумышленники взорвали банкомат в магазине «Монетка» на улице Сибирка, 28. В УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о происшествии поступила им в 03:45. На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.
- Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются возможные очевидцы произошедшего, - рассказали в полиции.
Кроме того, силовики просматривают записи с камер видеонаблюдения. Также они устанавливают обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, причастные к этому, и разыскивают их.
Ранее полиция нашла троих молодых людей, которые ограбили женщину у банкомата в ТЦ «Дирижабль» в Екатеринбурге. Правоохранители по камерам установили машину, на который скрылись подозреваемые. Авто нашли в Богдановиче, в нем были и злоумышленники. Они не успели потратить украденные деньги. Подозреваемые признали свою вину.
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