Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 12:15

Авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты из Кольцово в Стамбул

Рейсы возобновят в декабре
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас в турецкий город пассажиров возят шесть рейсов в неделю авиакомпаний «Победа» и Nordwind

Сейчас в турецкий город пассажиров возят шесть рейсов в неделю авиакомпаний «Победа» и Nordwind

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Turkish Airlines временно остановила вылеты из Екатеринбурга. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

- Авиакомпания уведомила нас о приостановке полетов с ноября по 21 декабря 2021года, - рассказали там.

Turkish Airlines осуществляли рейсы из Екатеринбурга в Стамбул. Сейчас в турецкий город пассажиров возят шесть рейсов в неделю авиакомпаний «Победа» и Nordwind.

Авиакомпания планирует возобновить полеты из столицы Урала с 22 декабря 2021 года. Самолеты будут летать три раза в неделю.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в ноябре возобновят регулярные рейсы в Республику Коми и Ненецкий автономный округ. С 3 ноября авиакомпания «РусЛайн» возобновит полеты из Кольцово в Нарьян-Мар с посадкой в Сыктывкаре. Рейсы будут выполняться по субботам.