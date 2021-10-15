В Екатеринбурге в районе Большого Конного полуострова начали строить новый микрорайон

Там должны появиться 19 домов высотой от 16 до 25 этажей. Фото: «Группа ЛСР»

В Екатеринбурге в районе Большого Конного полуострова началось строительство нового микрорайона. Там должны появиться 19 домов высотой от 16 до 25 этажей, сообщает «Группа ЛСР».

- В планах построить здесь современный «город в городе» по соседству с акваторией Верх-Исетского пруда, - рассказал генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий.

Застройщик хочет создать 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Фото: «Группа ЛСР»

Жилой квартал хотят назвать «Зеленый остров». Новый микрорайон займет 14 гектар. Застройщик хочет создать 200 тысяч квадратных метров жилой площади. Сейчас на месте идут подготовительные работы перед стройкой первого дома.

Дома нового жилого комплекса будут подключены к автономным газовым котельным, которые установят на крышах. Между высотками проложат широкие бульвары, которые будут выходить на набережную пруда.

высотками проложат широкие бульвары, которые будут выходить на набережную пруда. Фото: «Группа ЛСР»

В жилом комплексе будут закрытые дворы. В них расположатся детские площадки, зоны для отдыха и спортивные площадки. При этом парковки для машин будут сделаны вдоль внутриквартальных улиц и проездов.

Также в центре квартал возведут детский сад на 100 мест. Кроме того, еще два детсада на 300 и 350 мест и три школы на тысячу мест будут находиться в пешей доступности.

В жилом комплексе будут закрытые дворы. Фото: «Группа ЛСР»

При этом планируется продлить улицу Татищева до нового микрорайона. Дорога должна пройти до Срединного кольца. По ней запустят трамваи. Также будет курсировать автобус.

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