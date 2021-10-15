Возле поселка под Екатеринбургом загорелся лес

Лес горит третий день

Жители поселка Шабровский на окраине Екатеринбурга пожаловались на сильное задымление из-за лесного пожара – здесь горят торфяники.

В ночь на 15 октября, как говорят местные жители, огонь распространился по территории, где власти намеревались создать полигон для ТКО. Дым рядом с поселком фиксируется третий день, однако в пятницу населенный пункт накрыло едким смогом.

- Горят лес и торфяник, пожары тушат уже третий день. Все в дыму, окна нельзя открыть, - рассказала местная жительница ИА «Уральский меридиан».

По официальной информации, в Свердловской области сейчас действуют 14 природных пожаров на общей площади около 150 га, локализовано 7 пожаров на площади 90 га.