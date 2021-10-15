Запах гари с уральских торфяников пришел в Югру

С пожарами на торфяниках под Екатеринбургом идет борьба уже неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 14 октября, жители центральных районов Югры стали жаловаться на запах гари, который пришел из Свердловской области, где горят торфяники.

В соседнем регионе зафиксировано 26 очагов возгорания на территории в 4,8 гектаров. По данным Центра обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения безопасности жизнедеятельности, дым от пожаров на торфяниках Свердловской области разносился по соседним регионам с 10 по 15 октября.

Специалисты уверяют, что угрозы для жизни и здоровья югорчан от уральских пожаров нет. Запах гари в Ханты-Мансийском автономном округе будет ощущаться еще около недели из-за погодных условий. Об этом информирует ugra-news.ru.

Сейчас концентрация вредных веществ в воздухе не превышает предельно допустимых норм.