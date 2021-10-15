Житель Верхней Пышмы подарил лжесотрудникам банка 840 тысяч рублей

Мужчина взял два кредита и перевел деньги на счет мошенникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхней Пышмы отдал мошенникам больше 840 тысяч рублей. Ему позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка, сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

- Звонила девушка, которая представилась сотрудником банка «Альфа банк» и сообщила, что к ним обратилась некая Анастасия с нотариальной доверенностью от его имени для получения ранее одобренного кредита на сумму 500 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Затем девушка перевела звонок якобы на службу безопасности банка. Лжесотрудник кредитной организации сообщил мужчине, что его персональные данные передал неизвестным недобросовестный сотрудник банка. Он заявил, что для аннулирования кредита мужчина должен следовать инструкции.

Позже жителю Верхней Пышмы снова позвонил лжесотрудник службы безопасности. Он сказал, что мужчине пришло письмо от банка в мессенджер WhatsApp. В документе было указано, что мужчина стал жертвой мошенников и ему нужно подъехать в отделение банка в Екатеринбурге и взять кредит на 355 тысяч рублей.

Свердловчанин поверил злоумышленникам, взял кредит и перевел деньги на указанный счет. Также он взял деньги в долг в другом банке и перевел их мошенникам. Позже мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Полицейские выяснили, что звонки потерпевшему поступали из Московской области. Этот номер телефона уже фигурировал раньше в подобных преступлениях. Полиция завела дело по части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

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