Жители Екатеринбурга заявили о нашествии комаров

На комаров пожаловались горожане, которые живут на улицах Металлургов, Викулова и Крауля Фото: Евгения ГУСЕВА

Не смотря на то, что на дворе октябрь, в Екатеринбурге продолжают быть активными комары. О нашествии насекомых сообщил житель Верх-Исетского района.

- Пришел вчера вечером с работы домой. Смотрю, а в прихожей три комара. В гостиной еще два. Балкон открыт. Видимо залетели с улицы. Я их всех убил, - рассказал горожанин, который живет на улице Металлургов.

Он отметил, что его знакомые, которые живут на улицах Викулова и Крауля, тоже жалуются на насекомых.

В июне 2019 года в Свердловской области произошло нашествие мух. Насекомых заметили жители поселков Лазоревый и Дружинино. Причиной нашествия стали горы куриного помета, сваленного на соседнем поле. Как оказалось, помет этот Среднеуральская птицефабрика отдавала местному фермеру для удобрения земли.