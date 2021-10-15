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Общество15 октября 2021 11:09

Жители Екатеринбурга заявили о нашествии комаров

Насекомые залетают в квартиры с улицы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На комаров пожаловались горожане, которые живут на улицах Металлургов, Викулова и Крауля

На комаров пожаловались горожане, которые живут на улицах Металлургов, Викулова и Крауля

Фото: Евгения ГУСЕВА

Не смотря на то, что на дворе октябрь, в Екатеринбурге продолжают быть активными комары. О нашествии насекомых сообщил житель Верх-Исетского района.

- Пришел вчера вечером с работы домой. Смотрю, а в прихожей три комара. В гостиной еще два. Балкон открыт. Видимо залетели с улицы. Я их всех убил, - рассказал горожанин, который живет на улице Металлургов.

Он отметил, что его знакомые, которые живут на улицах Викулова и Крауля, тоже жалуются на насекомых.

В июне 2019 года в Свердловской области произошло нашествие мух. Насекомых заметили жители поселков Лазоревый и Дружинино. Причиной нашествия стали горы куриного помета, сваленного на соседнем поле. Как оказалось, помет этот Среднеуральская птицефабрика отдавала местному фермеру для удобрения земли.