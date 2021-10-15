В ХМАО началась перепись населения

Перепись стартовала 15 октября Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В Югре, как и в других регионах страны, 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. В регионе в дни проведения переписи будут трудиться около 4 тысяч переписчиков, а также 400 волонтеров, которые обойдут 90 тысяч адресов и 360 тысяч жилых помещений.

Интересно, что в труднодоступных районах Югры информацию о жителях начали собирать еще в сентябре. Это коснулось жителей Сургутского, Березовского и Нефтеюганского районов, а также ряда территорий Нижневартовского района. Об этом сообщает ugra-tv.ru.

Для участия в переписи населения достаточно зайти на свой аккаунт на портале Госуслуг и получить специальный QR-код. Кроме этого анкету заполнить можно на переписных участках и в МФЦ.