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Происшествия15 октября 2021 10:44

С начала года в Свердловской области убили 580 человек

Об этом говорится в кратком отчете прокуратуры о состоянии преступности в регионе
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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В сравнении с прошлым годом сократилось количество убийств и покушений на убийство на 7,6 %, фактов причинения легкого вреда здоровью на 11,8 %, умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести на 7,6 %, тяжкого вреда здоровью на 13,5 %.

В сравнении с прошлым годом сократилось количество убийств и покушений на убийство на 7,6 %, фактов причинения легкого вреда здоровью на 11,8 %, умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести на 7,6 %, тяжкого вреда здоровью на 13,5 %.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 9 месяцев 2021 года на территории Свердловской области зарегистрировано 40 981 преступление, что на 7,5 % меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Об этом говорится в кратком отчете прокуратуры о состоянии преступности в регионе.

С начала года на Среднем Урале в результате преступлений скончались 580 человек, еще 747 получили тяжкие травмы. По сравнению с прошлым годом количество убийств и покушений на убийство снизилось на 7,6 %.

- На сельскую местность приходятся 23,4 % погибших и 15 % лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, - отмечают в прокуратуре области.

Напомним, что суд арестовал обвиняемого в убийстве 21-летней Анастасии Гадировой.