Возле УрФУ установят зарядную станцию для электромобилей

Станция для электромобилей появится в Екатеринбурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральскому федеральному университету в Екатеринбурге передали зарядную станцию для электромобилей Evlink PKG STD, ее установят на территории университета.

Станция для электромобилей позволит пользоваться преподавательскому составу вуза и студентам экологичным транспортом, а также позволит проводить исследования. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эта станция сыграет существенную роль в создании программы подготовки специалистов по проектированию и использованию электрозарядной инфраструктуры в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что ученые УрО РАН и УрФУ создают эффективную батарею для электромобилей.