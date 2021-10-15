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Наука15 октября 2021 10:21

Возле УрФУ установят зарядную станцию для электромобилей

На ее основе будут проводить исследования
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Станция для электромобилей появится в Екатеринбурге

Станция для электромобилей появится в Екатеринбурге

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уральскому федеральному университету в Екатеринбурге передали зарядную станцию для электромобилей Evlink PKG STD, ее установят на территории университета.

Станция для электромобилей позволит пользоваться преподавательскому составу вуза и студентам экологичным транспортом, а также позволит проводить исследования. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Эта станция сыграет существенную роль в создании программы подготовки специалистов по проектированию и использованию электрозарядной инфраструктуры в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что ученые УрО РАН и УрФУ создают эффективную батарею для электромобилей.