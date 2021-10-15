Возле УрФУ установят зарядную станцию для электромобилей

Станция для электромобилей появится в Екатеринбурге
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Уральскому федеральному университету в Екатеринбурге передали зарядную станцию для электромобилей Evlink PKG STD, ее установят на территории университета.
Станция для электромобилей позволит пользоваться преподавательскому составу вуза и студентам экологичным транспортом, а также позволит проводить исследования. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
Эта станция сыграет существенную роль в создании программы подготовки специалистов по проектированию и использованию электрозарядной инфраструктуры в Екатеринбурге.
Ранее стало известно, что ученые УрО РАН и УрФУ создают эффективную батарею для электромобилей.