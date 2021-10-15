Свердловские власти ввели налоговые льготы для отелей Hyatt и Ramada в Екатеринбурге

Мера правительства должна помочь развитию гостиничного бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области утвердило законопроекты о пониженной ставке налога на имущества для крупных гостиниц, в строительство и реконструкцию которых было вложено миллиарда рублей. Эта ставка составит 0,5%. Под льготы попадают отели Hyatt Regency и Ramada в Екатеринбурге.

- Теперь эта льгота не будет зависеть от срока ввода объекта в эксплуатацию, - приводит слова губернатора региона Евгения Куйвашева департамент информационной политики.

Пониженная ставка начнет действовать с 1 января 2022 года. Эта мера должна помочь развитию бизнеса. Предполагается, что предприниматели смогут привлечь инвестиции в гостиничную сферу и создать новые рабочие места.

Раньше пониженная ставка действовала для гостиниц, которые начали работать с 2016 года и объем инвестиций в которые был больше миллиарда рублей.

Кроме того, свердловские власти продлили пониженную ставку в 5% по единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН). Такая ставка будет действовать до 2024 года включительно.

По данным министерства экономики и территориального развития, в 2019-2020 годах пониженной ставкой по ЕСХН воспользовалось около 450 налогоплательщиков. Предприниматели потратили освободившиеся деньги на повышение уровня технической оснащенности и создали новые рабочие места.

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