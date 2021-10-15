При столкновении двух легковушек в Полевском пострадали три человека

Авария произошла 14 октября 2021 около 20:00. Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Полевском при столкновении Lada Kalina и Volkswagen Polo пострадали три человека. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.
- 49-летний водитель, управляя автомобилем Lada Kalina, двигаясь со стороны улицы Бажова в сторону улицы Володарского, выехал на полосу дороги предназначенной для встречного движения, - говорится в сообщении.
Водитель Lada Kalina объяснил, что отвлекся на рычаг переключения передач, чтобы сменить скорость. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Авария произошла 14 октября 2021 около 20:00. На встречной полосе Lada Kalina столкнулась с машиной Volkswagen Polo, за рулем которой был 62-летний мужчина.
В ДТП пострадали водитель и 63-летняя пассажирка Lada Kalina. Также травмы получила 59-летняя женщина-пассажир Volkswagen Polo. Ее доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД сделали на месте ДТП все замеры, опросили очевидцев и участников аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД выяснили, что стаж водителя Lada Kalina составляет 19 лет. Он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии он был трезв.
Сам водитель объяснил, что отвлекся на рычаг переключения передач, чтобы сменить скорость. В это время он выехал на встречную полосу. Мужчина не признает свою вину.
Сотрудники ГИБДД сделали на месте ДТП все замеры, опросили очевидцев и участников аварии.
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