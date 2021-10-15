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Происшествия15 октября 2021 9:50

На ЖБИ остановлено движение трамваев из-за ДТП с байкером

Мотоциклиста сбила иномарка
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из-за ДТП встали трамваи. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Из-за ДТП встали трамваи. Фото: ИА "Уральский меридиан"

Утром, 15 октября 2021 года, иномарка Chery сбила мотоциклиста на байке в микрорайоне ЖБИ в Екатеринбурге. Мужчина остался жив, по данным ИА «Уральский меридиан», он лежал на проезжей части до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел на улице Владимира Высоцкого, после чего движение трамваев в сторону центра города было остановлено. На место ДТП вызван наряд ДПС и скорая помощь.

Судя по сервису Яндекс.Карты, за последний час в микрорайоне ЖБИ произошло три ДТП.