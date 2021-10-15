Урбанист Аркадий Гершман назвал плюсы и минусы микрорайона Солнечный в Екатеринбурге: «Без человейников»

Фото: Скрин с видео сюжета Аркадия Гершмана/YouTube

Известный урабанист-блогер Аркадий Гершман продолжает снимать ролики про новые кварталы Екатеринбурга. Два месяца назад он рассказывал про плотную застройку в Академическом. На этот раз он впустил сюжет по микрорайону Солнечный. Из преимуществ урбанист отметил архитектурное разнообразие микрорайона, закрытые дворы, наличие пешеходных и велодорожек, широкие тротуары, озеленение, а так же безбарьерную среду. Из минусов - транспортную доступность, обилие заборов, а также то, что улицы используются не как общественное пространство, а как гигантская парковка для автомобилей. Из неочевидных проблем – над Солнечным проходит трасса для самолетов, из-за чего здесь довольно шумно.

- Район находится в поле. В прямом смысле на окраине Екатеринбурга далеко от центра. Здесь нет нормального общественного транспорта, есть только несколько маршруток. Большинство людей пользуется автомобилями. Из-за этого дороги на выезде из микрорайона перегружены, - говорит урабанист. - На Западе когда оценивают районы, в первую очередь оценивают транспортную доступность. Без этого район быстро приобретает статус трущоб.

При этом Гершман отметил, что в перспективе запланировано строительство трамвайной линии. Но сроков реализации пока никто назвать не может.

- С точки зрения создания города – это неплохой район. Если здесь появятся рабочие места, вузы, и он станет не просто спальным – то это будет классный миницентр Екатеринбурга. Задатки для этого есть, - сделал вывод блогер. – Но проблема в отдаленности, поэтому пока это жилой район с небольшим процентом торговли.