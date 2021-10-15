В Екатеринбурге возобновляют полеты из Кольцово в Сыктывкар и Нарьян-Мар

Продолжительность полета до Сыктывкара составит 1,5 часа, до Нарьян-Мара - четыре часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в ноябре возобновят регулярные рейсы в Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

- С 3 ноября полеты из Екатеринбурга в Нарьян-Мар с посадкой в Сыктывкаре планирует выполнять авиакомпания «РусЛайн», - говорится в сообщении.

Рейсы будет выполнять самолет Bombardier CRJ-200, в котором могут поместиться до 50 пассажиров. Авиалайнер будет летать по субботам.

Вылет из Кольцово запланирован на 09:20 по местному времени. Борт будет садиться в Сыктывкаре в 08:55 по местному времени

Продолжительность полета до Сыктывкара составит 1,5 часа. Лететь до Нарьян-Мара воздушное судно будет четыре часа. Рейсы в эти два города летали из Кольцово в 2020 году.

С 1 октября из Кольцово начали летать прямыми рейсами самолеты в Белоруссию и Киргизию. Полеты в Минск и Иссык-Куль запланированы дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Рейсы выполняет авиакомпания «Аэрофлот».

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