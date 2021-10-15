Главный санитарный врач Урала раскрыл, кто чаще болеет коронавирусом

Больше всего заболевших коронавирусом в возрастной группе 30-49 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чаще всего COVID-19 заражаются работающие граждане в возрасте от 18 до 60 лет. О распространении коронавируса на Урале рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в постановлении об обязательной вакцинации.

- В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане – 31,7%, - говорится в документе.

Чаще всего коронавирусом заражаются офисные работники, сотрудники банков, госслужащие, работники транспорта и медики.

Высокий удельный вес с заболевших от количества всех зарегистрированных случаев COVID-19 зафиксировали в возрастной группе 30-49 лет – 30,2%. При этом в этой группе граждан высокий показатель заболеваемости – 95,9 случая на 100 тысяч населения.

На втором месте по количеству зараженных возрастная группа 50-64 года (23,3% заболевших). Показатель заболеваемости составляет 107,4 случая на 100 тысяч населения.

Ранее Козловских выпустил постановление, в котором расширил список категорий граждан, которые должны обязательно привиться от коронавируса. В перечень добавили работников здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

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