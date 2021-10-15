В лесах Красноуральска высадили 140 саженцев сосны и ели

Фото: пресс-служба УГМК

Сотрудники предприятия металлургического комплекса УГМК АО «Святогор» провели полезную акцию по озеленению леса: на площади 67 гектаров были высажены саженцы сосны и ели

- Данные работы были проведены в целях выполнения требований лесного законодательства, - рассказал заместитель директора по горному производству – начальник горного отдела АО «Святогор» Алексей Бачурин. – Места для посадки были согласованы с отделом охраны окружающей среды администрации ГО Красноуральск, специалисты которого и проводили приемку выполненных работ.

По словам сотрудников предприятия, хвойные деревья высаживали на почти пустынной территории, на которой были только пни и валежник.

- И ель, и сосна обыкновенная были выращены в Сарафановском питомнике растений - одном из крупнейших питомников России, – отметила специалист отдела по земельным отношениям АО «Святогор» Марина Балакина. – Весь посадочный материал сертифицирован, соответствуют лесосеменному району Среднего Урала, что значительно повышает шансы этих маленьких представителей флоры на выживание в наших условиях.

За молоденькими соснами и елями пообещали ухаживать, пока они не приживутся.