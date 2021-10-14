В Туринске пенсионерку осудили за убийство мужа в международный женский день

Во время следствия было проведено немало экспертиз, а также собрано достаточно улик, чтобы доказать вину женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Туринске 63-летнюю пенсионерку отправили в колонию за убийство собственного мужа во время ссоры, ее признали виновной по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Все произошло 8 марта этого года, женщина была пьяна, когда вступила в конфликт с 64-летним супругом.

- Она вооружилась кухонным ножом и причинила мужу два ранения в область живота. От полученных повреждений, осложнившихся острой кровопотерей, мужчина скончался через несколько часов на месте происшествия, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

Во время следствия было проведено немало экспертиз, а также собрано достаточно улик, чтобы доказать вину женщины. В итоге по решению суда она проведет в колонии общего режима пять лет.