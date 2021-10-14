Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 19:17

В Сургуте восемь лет пытаются ликвидировать убыточное предприятие

Формальное его закрыли, но не ликвидировали
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
в совхоз вкладывались, а потом решили прикрыть

в совхоз вкладывались, а потом решили прикрыть

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сургуте восемь лет не могут ликвидировать совхоз «Северное», это убыточное предприятие по выращиванию зеленых культур. Его закрыли восемь лет назад, но не ликвидировали. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Из-за этой коллизии все восемь лет на содержание муниципального предприятия выделялись средства из городской казны. Эти деньги шли на зарплаты ликвидационной комиссии, которая по факту ничем не занималась.

Еще в 2013 году власти Сургута пытались реанимировать совхоз, но вывести на самоокупаемость предприятие не удалось. Депутаты в свою очередь не стали поддерживать вложения в совхоз.

Теперь глава Сургута Андрей Филатов намерен ликвидировать предприятие, даже если придется привлечь силовиков.