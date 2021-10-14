В Сургуте восемь лет пытаются ликвидировать убыточное предприятие

в совхоз вкладывались, а потом решили прикрыть Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Сургуте восемь лет не могут ликвидировать совхоз «Северное», это убыточное предприятие по выращиванию зеленых культур. Его закрыли восемь лет назад, но не ликвидировали. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Из-за этой коллизии все восемь лет на содержание муниципального предприятия выделялись средства из городской казны. Эти деньги шли на зарплаты ликвидационной комиссии, которая по факту ничем не занималась.

Еще в 2013 году власти Сургута пытались реанимировать совхоз, но вывести на самоокупаемость предприятие не удалось. Депутаты в свою очередь не стали поддерживать вложения в совхоз.

Теперь глава Сургута Андрей Филатов намерен ликвидировать предприятие, даже если придется привлечь силовиков.