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Общество14 октября 2021 19:06

Уроженца Свердловска Александра Маслякова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Указ подписал Президент Россиийской Федерации Владмир Путин
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Александр Масляков родился в Свердловске в 1941 году

Александр Масляков родился в Свердловске в 1941 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Россиийской Федерации Владимир Путин наградил уроженца Свердловска Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о вручении государственной награды уже подписан главой государства.

- Основанием для присуждения ордена стал значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодовторнюю работу, - говорится в указе президента.

Александр Масляков родился в Свердловске в 1941 году, после окончания войны семья с отцом проживала в Баку, затем в Кутаиси, а после в Москве, где он и учился в школе № 643. С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых».