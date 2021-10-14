Уроженца Свердловска Александра Маслякова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Александр Масляков родился в Свердловске в 1941 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Россиийской Федерации Владимир Путин наградил уроженца Свердловска Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ о вручении государственной награды уже подписан главой государства.

- Основанием для присуждения ордена стал значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодовторнюю работу, - говорится в указе президента.

Александр Масляков родился в Свердловске в 1941 году, после окончания войны семья с отцом проживала в Баку, затем в Кутаиси, а после в Москве, где он и учился в школе № 643. С 1964 года бессменный руководитель и ведущий телепередачи «Клуб веселых и находчивых».