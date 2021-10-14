В Екатеринбурге к месту тушения тлеющего торфяника отправили дополнительную группу спасателей

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

На место тушения тлеющего торфяника в Солнечный микрорайон Екатеринбурга отправили дополнительную аэромобильную группировку Главного управления МЧС России по Свердловской области, бороться со стихией будут еще 30 человек.

- Количество торфяных стволов увеличено до 26. Усилия огнеборцев сосредоточены на протушивание скрытых под поверхностью очагов. Сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 Га, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также в ведомстве предупреждают, что 15 октября утром на юге уральской столицы с большой долей вероятности появится плотный туман с запахом гари. Это связано с большими перепадами температур в течение суток, а также высокой насыщенностью верхних слоев почвы влагой в районе работ по тушению торфяника

Всего в ликвидации пожара участвуют 88 человек, 26 единиц спецтехники, в ближайшее время к ним присоединятся и специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов.