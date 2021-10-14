В Екатеринбурге женщина проехала одну остановку и лишилась телефона

Женщину обокрали в салоне маршрутки Фото: Евгения ГУСЕВА

Криминальный инцидент произошел в Екатеринбурге 13 октября около 20 часов. Пассажирка маршрутки 021, которая курсирует от «Семи ключей» до «Птицефабрики» зашла в салон на остановке «Проспект Космонавтов», а когда автобус приехал на следующую остановку «Хладокомбинат НОРД», поняла, что у нее из кармана вытащили телефон.

Женщина попыталась пройти за предполагаемым воришкой, который поспешно выбежал из маршрутки и перебежал дорогу. Водитель маршрутки собирался уехать с места происшествия, но пассажиры убедительно попросили его дождаться женщину, которая в тот момент осталась один на один с предполагаемыми преступниками на пустынной улице. Поняв, что телефон не вернуть и силы не равны, жертва кражи вернулась в салон.

Телефон пострадавшей к этому времени уже был вне зоны доступа. Водитель отметил, что видел, в зеркало заднего вида, как из салона автобуса вышел мужчина, передав краденный телефон своей сообщнице.

По словам водителя, камера наблюдения в салоне была выключена и не зафиксировала момент кражи. Обращаться в полицию на месте происшествия пострадавшая не захотела.