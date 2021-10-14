МЧС Свердловской области не планирует проводить эвакуацию из Солнечного

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС Свердловской области не планирует проводить эвакуацию из микрорайона Солнечный, который минувшим утром накрыло густым смогом из-за тлеющего торфяника в пригороде Екатеринбурга. Спасатели заметили, что обстановка находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления. Угрозы населенному пункту, гражданам и объектам экономики нет.

- Огнеборцами принимаются все меры для скорейшей ликвидации тлеющего торфяника, работы там продолжаются и в ночное время. Дымка в микрорайоне обусловлена туманом, образовавшимся в результате перепады температур в воздухе. Призываем граждан сохранять спокойствие, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, ранее стало известно, что к тушению торфяника под Екатеринбургом по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева подключились сотрудники Уральской авиабазы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.