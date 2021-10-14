Свердловская ГУФСИН хочет, чтобы осужденные работали на крупный бизнес

ГУФСИН готова направлять на работу осужденных с учетом запросов коммерсантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУФСИН по Свердловской области провела встречу с четырьмя представителями уральских предприятий. Ведомство хочет договориться о создании базы предприятий, которые будут работать как исправительные центры.

- Представители ГУФСИН рассказали бизнесменам о нормах, предъявляемым к проживанию осужденных в исправительных центрах, о накопленном опыте совместной работы с различными организациями, где трудоустроены осужденные, - говорится на сайте свердловского ГУФСИН.

Работать на бизнес хотят отправить осужденных к принудительным работам. Полковник внутренней службы Евгений Устинов рассказал, что уже ведется работа с крупным уральским предприятием. Эта компания может предоставить под исправительный центр пустующую гостиницу.

Помимо этого, ГУФСИН заявила, что готова направлять на работу осужденных с учетом запросов коммерсантов. Будут учитываться пожелания по профессии, квалификации, возрасту и другим параметрам. Ведомство отметило, что осужденные к принудительным работам трудятся лучше наемных сотрудников, так как им нужно отбыть наказание без нарушений.

На данный момент в ГУФСИН уже действует два исправительных центра: в Нижнем Тагиле при ИК-6 и в Первоуральске – при КП-66. В них отбывает наказание около 100 человек. Кроме того, осужденные трудоустроены на десятках предприятий швеями, также в сферах ЖКХ, промышленности и металлургии.

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